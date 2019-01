Es ist ein Blumenkind "Die Wollnys": Diesen ungewöhnlichen Namen trägt der Familienzuwachs

Bei elf eigenen Kindern sind die Chancen auf zahlreiche Enkelkinder quasi bei 100 Prozent. Und so wundert es nicht, dass die erst 53 Jahre alte Silvia Wollny bereits mehrfache Oma ist. Den Namen des jüngsten Familienzuwachses, der bereits am 21. Dezember vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickte, hat die stolze Großfamilien- Matriarchin nun verraten. Und in guter alter Wollny-Tradition ist dieser natürlich alles, nur nicht gewöhnlich.