"Es ist ein bisschen traurig" Schönheits-OP statt Unfall? Das sagt Carrie Underwood zu den Gerüchten

Im November 2017 stürzte US-Country-Star Carrie Underwood (35, "Cry Pretty") in ihrem Haus, brach sich dabei das Handgelenk und zog sich schwere Verletzungen im Gesicht zu. Die Wunden mussten mit 40 bis 50 Stichen genäht werden. Lange Zeit hielt sie sich aus der Öffentlichkeit fern. Sie selbst sehe die Unterschiede in ihrem Gesicht durchaus, erzählte die 35-Jährige im Interview mit dem Magazin "Redbook". Anderen fielen diese jedoch kaum auf, wie sie gelernt habe. "Niemand sonst sieht dich so an, wie du denkst", erklärt Underwood. Doch gegen eine Sache wehrt sie sich entschieden.