"Es ist Christianes Handschrift" Dieter Hallervorden: So kam es zu seinem neuen Liebestattoo

Der Antrag muss etwas Besonderes sein

Eine Hochzeit sei allerdings noch nicht in Sicht, Hallervorden sprach aber davon, dass er es "möglich" finde, mit Zander noch einmal den Bund fürs Leben einzugehen. "Aber ich habe Christiane noch keinen Antrag gemacht. Ich weiß, dass er ganz besonders sein muss", erklärt der Schauspieler. Gemeinsame Ringe würden sie schon tragen. "An unserem zweiten Jahrestag haben wir die Ringe getauscht", erklärte er. Während der Hochzeit einer Freundin hätten sie sich in der letzten Bank "die Ringe angesteckt und Liebe geschworen". Christiane Zander sagt dazu: "Wir stellen uns den gemeinsamen Lebensabend glücklich und liebevoll vor."