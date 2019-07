"Es ist an der Zeit" Für "Will & Grace" geht es einmal mehr zu Ende

Schon wieder heißt es Abschied nehmen! Die Weiterführung der Sitcom "Will & Grace" wird nach drei Staffeln eingestellt. "An die besten Fans der Welt, [...], wir wollten euch mitteilen, dass das die letzte Staffel des Reboots sein wird. Das Kreativteam kam zusammen und wir haben uns entschieden, dass es an der Zeit ist", schrieb Darstellerin Debra Messing (50) auf Instagram. Auch ihr Kollege Eric McCormack (56) meldete sich zu Wort: "Staffel drei von Will & Grace (na gut, Staffel 11) wird unser Grand Finale... und es wird fantastisch."