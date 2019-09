"Es ist also geschehen..." Für Versace-Show: Jennifer Lopez stylt ikonischen Grammy-Look nach

Selbstbewusst und super sexy stolzierte die 50-Jährige am Freitag in einer detailgetreuen Nachbildung ihres ikonischen Grammy-Looks aus dem Jahr 2000 über den Laufsteg. Der einzige Unterschied: Das grüne Kleid mit den Palmblättern fiel diesmal deutlich freizügiger aus als es vor 19 Jahren ohnehin schon war. Doch JLo konnte es tragen. Elegant setzte sie den wenigen Stoff in Szene, spielte mit der Schleppe und ließ das anwesende Publikum mit ihrem Walk regelrecht ausflippen. Selbst die Frisur der 50-Jährigen erinnerte an ihren früheren Red-Carpet-Auftritt.