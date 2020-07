Das Baby des Influencer-Paares Sarah (29) und Dominic Harrison (29) ist da. "Wir dürfen unsere kleine Prinzessin in den Armen halten. Es ist alles super verlaufen und uns geht es allen gut. Genießen jetzt unsere Kuschelzeit und melden uns die Tage bei euch!" – Mit diesen Worten und identischen Posts gaben sie die Geburt ihres zweiten Kindes am Montag in ihren Instagram-Storys bekannt.