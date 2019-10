"Es ist alles in Ordnung" Dana Schweiger: Das sagt Ex-Mann Til zu ihren Enthüllungen

Unternehmerin Dana Schweiger (51) und Filmemacher Til Schweiger (55, "Klassentreffen 1.0") gelten als Vorzeige-Ex-Paar. Und daran haben auch die neusten Schlagzeilen über ihr lang zurückliegendes Ehe-Aus nichts geändert. Sein Management erklärte am Mittwoch auf Nachfrage von spot on news: "Til Schweiger wusste, dass Dana Schweiger ein Buch veröffentlichen wird. Es ist alles in Ordnung zwischen den beiden."