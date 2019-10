Müller wieder nur auf der Bank

Um seine Autorität zu wahren, setzte Kovac Thomas Müller zum sechsten Mal hintereinander auf die Bank. Der Publikumsliebling kam erst nach 80 Minuten für Philippe Coutinho. Viele Beobachter irritierte, dass Kovac "positionstechnisch ein gutes Spiel" seiner Bayern sah. "Ich finde, die Mannschaft, die auf dem Platz war, hat es außerordentlich gut gemacht." Wirklich?

Bayern und Kovac sind mitten in der nächsten Herbst-Krise angekommen, es wird ungemütlich bis stürmisch. Vor einem Jahr hatte man nach acht Spieltagen einen Zähler mehr. Bereits damals wurde Kovacs Spielstil infrage gestellt, im November war er nur eine Niederlage von der Entlassung entfernt. Man riss sich zusammen, Kovac passte sich an. In der national sehr guten Rückrunde (nur eine Niederlage), die in das Double mündete, war ein Fortschritt erkennbar, nun der Rückschlag.

Am Montag reisen die Bayern nach Athen, am Dienstag geht es in der Champions League gegen Olympiakos Piräus. Kategorie Pflichtsieg. Eigentlich. Aber: Es herbstelt wieder.

