Preise weren in München nicht zurückgehen

Fast. Zum einen erkennt man in und rund um München eine minimale Entspannung. "Ich war durchaus überrascht, dass zum Beispiel in Ingolstadt die Immobilienpreise punktuell sogar zurückgingen", sagt Kippes. Dass das langfristig einen Effekt auf die bayerische Landeshauptstadt haben könnte, ist aber unwahrscheinlich. "Mit den Preisen geht es in München bestimmt nicht nach unten", sagt Kippes, "der Trend nach oben wird ganz sicher bleiben."