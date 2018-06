Elyas M'Barek bestätigt sein Gastro-Aus

Nun aber fehlt bereits seit mehreren Monaten M’Bareks’ Name im Impressum. Auf Anfrage der AZ bestätigte M’Barek am Montag seinen Ausstieg: "Der Ausflug in die Gastronomie war eine schöne Erfahrung für mich." In Zukunft werde der Schauspiel-Star sich jedoch "voll und ganz" auf die Schauspielerei konzentrieren.