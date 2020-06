"Es hat mir viel bedeutet" Darum machte Joseph Gordon-Levitt eine Pause von Hollywood

Ab den 1990er Jahren erspielte sich Joseph Gordon-Levitt (39) nach und nach einen Namen in Hollywood. Er ergatterte zahlreiche Neben- und Hauptrollen, darunter in der romantischen Komödie "500 Days of Summer", in Christopher Nolans (49) "The Dark Knight Rises" oder auch an der Seite von Natalie Portman (39) in "Hesher". In einem neuen Interview mit dem US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" erklärt der Schauspieler nun, warum er sich dazu entschieden hatte, eine Pause in Hollywood einzulegen.