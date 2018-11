"Es harmoniert sehr gut" Joachim Llambi: Das verrät er über seine neue Freundin

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (54) hat sich vor wenigen Tagen zum ersten Mal in Griechenland mit seiner neuen Freundin in der Öffentlichkeit gezeigt. Im Interview in der aktuellen Ausgabe der "Gala" packt er nun über die neue Frau an seiner Seite aus. Den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt habe die Dame mit Bravour absolviert: "Rebecca schlägt sich wirklich tapfer", schwärmt Llambi. Er beschreibt die 37-Jährige als "manchmal sehr impulsiv". Doch ein Problem stelle das nicht dar, ganz im Gegenteil.