Bei den Rikscha-Taxlern von "Pedalhelden" wurden in den letzten zwei Wochen zwei Drittel aller Touren storniert. "Weil wir mit unseren Touren ja stark an Messen, Kongressen oder anderen Events dranhängen", sagt Geschäftsführer Joschi Köppl. Die Rikschafahrer wollen trotzdem positiv bleiben: "Wir werden die Münchner ermuntern, mit uns ins Grüne zu radeln. In der Natur steckt man sich ja nicht an."