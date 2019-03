München - Insgesamt 18 neue Wohnungen sollen am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz bis Ende 2020 entstehen: Das neue Haus soll "schlicht und elegant" wirken. Die Farben werden in grau-beige gehalten. Die Ausstattung: Naturstein im Sockel, hochwertige Fenster aus Holz, Metallblech fürs Dach, so erklärt das Architekt Andreas Schindhelm. Gerade wird die Grube für die Tiefgarage ausgehoben. Vorher stand hier am Platz ein Wohnhaus mit einer Gaststätte.