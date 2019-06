Es hagelt Hohn und Spott Donald Trump bezeichnet Prinz Charles als "Prinzen der Wale"

Und natürlich ergoss sich über den US-Präsidenten eine Welle des Spotts. Ganz vorne mit dabei war eine der wichtigsten Konzert- und Veranstaltungshallen im Land: Die Royal Albert Hall in London. Sie reagierte auf Twitter mit einer Foto-Montage. Einer der Räume, der nach dem "Prince of Wales" benannt ist, wurde kurzerhand in "Prince of Whales"-Raum umbenannt. Darin sind auf allen Gemälden Killerwale zu sehen. "Wir haben ein bisschen am Prince-of-Whales-Raum" gearbeitet", so der Tweet.