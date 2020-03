München – Kokain und viel Geld – um diese beiden Dinge geht es bei dem Mord an einem 25-jährigen Porsche-Fahrer vor gut einer Woche am Harthof. Die Polizei nahm am Freitag einen Tatverdächtigen fest, einen 23-jähriger Barkeeper. Er kam wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.