Wer damals vor einschlägigen Lokalen in eine Personenkontrolle geriet, der landete auf der Rosa Liste, die die Polizei angelegt hatte, um die Verfolgung von Straftaten gegen § 175 zu erleichtern. Dieser Paragraf stellte homosexuelle Handlungen unter Strafe. Die Rosa Liste existierte in Bayern bis 2005. Der Begriff Rosa Liste entstand in Anlehnung an den Rosa Winkel, den Schwule in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten tragen mussten.