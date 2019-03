Bei den beiden anderen Formen des Schnarchens ergibt sich ein anderes Bild: Hier kommt es zu morgendlicher Unausgeschlafenheit, Tagesmüdigkeit und Leistungseinbußen, ja sogar zur depressiven Verstimmung. Neben dem Schnarchen treten nächtliche Atempausen (Apnoen) oder deren Vorstufen (Hypopnoen) auf, die zu Abfällen der Sauerstoffsättigung im Blut und zu Aufwachreaktionen des Körpers führen, der diesen Zustand beenden will.

Viele mögliche Ursachen für Schlaf-Apnoe

Es gibt zwei bevorzugte Orte für die Entstehung der Atemwegsverschlüsse: einmal hinter dem Gaumensegel, zum zweiten in Höhe des Zungengrundes. Sauerstoff- und Schlafmangel führen dann auch zu negativen Reaktionen in den Stoffwechselabläufen des Körpers. "Es werden Vorgänge unterstützt, die wir beim Menschen zum Beispiel in der Entstehung der Arteriosklerose finden", so Dr. Reinhard Zimmermann.



Dementsprechend werden koronare Herzkrankheiten (KHK) und Schlaganfallerkrankungen durch eine nicht behandelte Schlaf-Apnoe in hohem Maße begünstigt. Das Risiko eines nächtlichen Herzinfarktes steigt bei der unbehandelten Schlaf-Apnoe bis zu 2,5-fach an. Auch nächtliche Herzrhythmusstörungen können ihre Ursache in einer unbehandelten Schlaf-Apnoe haben.

Therapie bei Schlaf-Apnoe

Therapeutisch sind Gewichtsreduktion und abendlicher Alkoholverzicht Basismaßnahmen. Bei sehr gering ausgeprägtem Schlaf-Apnoe-Syndrom mögen in ausgewählten Fällen auch Unterkieferprotrusions-Schienen zum Einsatz kommen, vor allem dann, wenn der Atemwegsverschluss vor allem in Höhe des Zungengrunds liegt. Mittels Vorschieben des Unterkiefers durch Einsetzen zweier zahnspangenartiger Schienen kann hier ausreichend Platz für eine ungehinderte Atmung geschaffen werden.

Bezüglich chirurgischer Eingriffe an den Mund- und Rachenweichteilen bleibt zu bemerken: Sie sind, mit Ausnahme einer Entfernung sehr großer Rachenmandeln, nicht angebracht, da sie das Problem nicht dauerhaft lösen.

Goldstandard ist die Therapie mit kontinuierlich positivem Atemwegsdruck (CPAP) in all ihren Varianten, wie automatischem CPAP, BiPAP, adaptiver Servoventilation (bei Herzschwäche mit Schlaf-Apnoe). Hier wird über die lokale Wirkung des Luftdruckes der Bereich von Gaumen und Zungengrund geschient und stabilisiert, ähnlich der Wirkung einer mechanischen Schienung mittels eines festen Schlauches, und somit die Entstehung von Schnarchen und schlafbezogenen Atmungsstörungen verlässlich unterbunden, solange die Therapie angewandt wird.

Lesen Sie auch: Grippewelle in München - Virus heuer besonders aggressiv!