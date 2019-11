Es gibt viel zu tun Meret Becker: Ihr Leben nach dem "Tatort"

"Wir sind nicht in Hollywood"

Ihre Interessen scheinen breitgefächert zu sein: Ihr Zirkus-Konzert-Projekt "Le Grand Ordinaire" würde Becker demnach gerne in neuer Form umsetzen - und das Ganze auf Platte verewigen. Außerdem würde "ich gerne auch mal Regie führen, egal ob auf der Bühne oder beim Film. Und eigentlich hätte ich gern auch ein Haus in Berlin, an dem ich arbeiten kann." Die Ideen würden ihr bis zu ihrem Lebensende nicht ausgehen.