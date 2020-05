Es gibt noch keine Bestätigung Rooney Mara und Joaquin Phoenix: Baby auf dem Weg?

Er dachte, dass sie ihn verabscheut

Phoenix und Mara lernten sich erstmals am Set von "Her" (2013) kennen - und später auch lieben. Zunächst waren die beiden sich offenbar allerdings nicht ganz geheuer. Im Gespräch mit "Vanity Fair" erklärte der Schauspieler im November 2019, dass er zunächst gedacht habe, dass Mara ihn verabscheue. Später habe er jedoch herausgefunden, dass sie einfach schüchtern gewesen sei und ihn auch möge. "Sie ist das einzige Mädchen, über das ich mich jemals im Internet schlau gemacht habe", erklärte er damals. "Wir waren nur Freunde, E-Mail-Freunde. So etwas habe ich nie zuvor getan; habe nie ein Mädchen online nachgeschlagen."