"Es gibt keinen Anstand mehr" Halloween-Horror! Sarah Jessica Parker wurden alle Kürbisse gestohlen

Die Menschen schrecken wirklich vor nichts mehr zurück: Kurz vor Halloween haben skrupellose Diebe die Kürbisse vor Sarah Jessica Parkers (54, "Divorce") Haus gestohlen, wie die Schauspielerin in einem witzigen Video auf Instagram erzählt. "Irgendwann zwischen 21:30 Uhr gestern Abend und dem Morgengrauen sind all unsere Kürbisse gestohlen worden, wie auch alle anderen Kürbisse in unserem Block", sagt sie darin todernst und in bester TV-Polizisten-Manier.