Es gibt keine Verletzten Schock für Pink: Flugzeug ihres Managers muss notlanden

Beim Landeanflug auf den Flughafen von Aarhus ist eine kleine Cessna-Maschine in der Nacht auf Dienstag abgestürzt. Das berichtet die Polizei von Ostjütland in Dänemark. An Bord des verunglückten Flugzeugs hätten sich unter anderem der Manager von Sängerin Pink (39) sowie Mitglieder ihrer Crew befunden, wie die norwegische Tageszeitung "Verdens Gang" schreibt. Pink selbst sei nicht an Bord gewesen.