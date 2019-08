CSU erfreut über Zahlen

"Es ist erfreulich, dass sich unsere Anstrengungen nun auch wieder ein Stück in den verbesserten Messergebnissen niederschlagen. Dies ist Ansporn, mit der Umsetzung unserer Maßnahmen nicht nachzulassen, sondern sie mit Hochdruck weiterzuverfolgen. Dort, wo sich die Menschen dauerhaft aufhalten, ist die Luft in München heute schon gut. Ziel muss es jedoch sein, so bald als möglich die Grenzwerte flächendeckend und damit auch an den derzeit noch problematischen stark verkehrsbelasteten Straßenabschnitte einzuhalten", so Jacobs.