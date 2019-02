Als Juror und Coach mit dabei: das internationale Topmodel Papis Loveday

Wenn du die Jury bei diesem einmaligen Casting überzeugst, schaffst du es direkt in die nächste Runde und flanierst schon am nächsten Tag bei der großen Fashion-Show im pep über den Laufsteg.

Damit dein Run auf dem Catwalk ein voller Erfolg wird, stellt dir die Abendzeitung ein, von Papis Loveday geführtes Experten-Team zur Seite.

Die Mädchen, die auch hier eine gute Figur machen, dürfen sich in den Folgemonaten auf weitere spannende Challenges, Jobs und tolle Shootings freuen. In der Zeit vom 05. bis 12. Oktober heißt I.D. Riva Tours dann die elf Finalistinnen an Bord ihrer Yacht willkommen. Ende Oktober findet die große Final-Show im glamourösen Silbersaal des Deutschen Theaters statt. Hier wird die "Schöne Münchnerin 2019" gekürt.