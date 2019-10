Es geht um "Purple Rain" Keine Musik von Prince! Donald Trump soll Versprechen gebrochen haben

Donald Trump (73) und seine Kampagnen-Führung können es einfach nicht lassen: Zum wiederholten Male wurde bei einem seiner Auftritte Musik von einem Künstler verwendet, der sich nicht damit einverstanden erklärt hat. Im Fall des 2016 verstorbenen Sängers Prince, wie am vergangenen Donnerstag bei einer Veranstaltung in Minneapolis geschehen, hat der US-Präsident sogar ein explizites Verbot missachtet, wie die Nachlass-Verwalter des Stars nun via Twitter öffentlich gemacht haben.