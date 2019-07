München – Weil ihm sein Labrador (und all die anderen Hunde, die nicht auf das größte Volksfest der Zweibeiner dürfen) leid taten, verfiel Walter Höfler (67) im Jahre 2004 auf die Idee, Wiesn-Herzen für Tiere zu backen. So weit, so unverfänglich. Doch dann beschriftete der Ismaninger die Leckerchen aus Bio-Anbau mit "Ein Herz für Tiere" und da hört der Spaß auf. Jedenfalls für einen Verlag, der unter dem gleichen Namen eine Zeitschrift herausbringt.