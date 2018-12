Sie haben dennoch ein vergleichsweise hohes Budget.

Wir arbeiten nicht mit festen Budgets. Immer, wenn etwas gemacht werden muss, schauen wir, ob wir die Mittel dafür haben.

Haben Sie einen Großsponsor?

Ja. AON ist unser Hauptsponsor...

...AON war auch der Trikotsponsor von Manchester United.

Richtig. Die sind immer noch bei Manchester United, nur nicht mehr auf dem Trikot. Sie sind auch Sponsor von Parma Calcio (italienische Serie A, d. Red.).

Partner: Sponsor von Manchester United

Wie konnten Sie solch einen potenten Sponsor gewinnen?

Das ist einfach nur eine clevere Strategie von AON. Wenn man bei einem Bundesligisten einsteigen will, kostet das sehr viel Geld. Wenn man aber vielversprechende, kleinere Vereine in der Entwicklung begleitet, zahlt man schlussendlich weniger und über die lange Dauer der Zusammenarbeit entsteht ein tieferes Vertrauensverhältnis, wie bei Parma bereits erfolgreich praktiziert. Wir konnten auch das Unternehmen Gazi, eine Zeit lang Trikotsponsor des VfB Stuttgart, und FTI gewinnen. FTI kennt man noch von den Bundesliga-Trikots des TSV 1860 aus früheren Zeiten. Michael Hofmann (1996-2010 bei den Löwen, d. Red.) spielte in diesen Trikots. Heute ist er unser Torwarttrainer, er hat sich am meisten über das Sponsoring gefreut (lacht).

Für Ihren Spielbetrieb im Sportpark Heimstetten müssen Sie indes zahlen.

Ja, wir zahlen dafür. Die Alternative wäre eine Nachbesserung der Bezirkssportanlage in der Heinrich-Wieland-Straße. Wir haben die Stadt schon vor zwei Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass die Anlage nicht geeignet ist für die Bayernliga. Passiert ist nichts.

Die CSU hat einen Antrag gestellt, dass die Stadt Vereinen ermöglichen soll, Spiele auch in München austragen zu können.

Das sind gute Nachrichten. Kurzfristig brauchen wir aber erst mal Flutlicht in der Heinrich-Wieland-Straße, damit wir auch im Herbst auf dem Rasenplatz trainieren können.

In Heimstetten kommen derweil im Schnitt 400 Zuschauer. Rentiert sich das?

Amateurfußball rentiert sich finanziell nie. Und nein, wir holen allein durch den Zuschauerumsatz die Miete nicht wieder rein.

Eine weitere Mannschaft im Grünwalder Stadion?

In den 80ern und 90ern hat Türkgücü teils vor 10.000 Zuschauern gespielt.

Wir hatten in der Landesliga im Schnitt 300 Zuschauer. Der Zuschaueranstieg in der Bayernliga blieb überschaubar, weil wir die Stadt verlassen mussten. Dazukommt, dass wir mittlerweile sehr viele Vereine in München haben, die von türkischen Einwanderern gegründet wurden. Das war in den 80ern nicht so. Diese Vereine stehen aber für ihre Stadtviertel. Wenn wir es schaffen, einen Verein zu installieren, der für die ganze Stadt steht, können wir diese Menschen sicherlich mobilisieren.

Ins Grünwalder Stadion würden so viele Fans passen.

Das müssen wir erst bekommen. Da spielen aktuell drei Vereine drin: der TSV 1860, der FC Bayern II und die Bayern-Frauen. Wir sind aber in Gesprächen mit der Stadt.

Gibt es eine Alternative?

Für uns nicht. Der FC Bayern hat noch ein Stadion im Campus, aber laut Sportamt möchte er das Grünwalder nicht verlassen, um das eigene Stadion zu schonen - oder warum auch immer. Wir haben vorgeschlagen, dass wir bereit sind, im Campus zu spielen, falls der FCB mit seinen Mannschaften unbedingt im Grünwalder Stadion bleiben will. Das wurde laut Sportamt abgelehnt. Fakt ist: Der FC Bayern hat einen Jahresumsatz von circa 660 Millionen Euro und mehrere Ausweichstätten, wir nicht. Doch der FC Bayern weigert sich, die Ausweichstätten zu nutzen. Deshalb müssen wir unsere Heimspiele außerhalb der Stadt bestreiten. Das entspricht nicht unseren Vorstellungen von Ethik. Für die Bayern ist es ein Luxusproblem, für uns ein essenzielles.

Wo wir bei politischen Fragen wären.

Wir sind kein politischer Verein.

Es heißt oft: "Die Türken kommen"

Sie heißen aber Türkgücü-Ataspor München. Direkt gefragt: Sind Sie Rassismus ausgesetzt?

Ich lese ganz gerne die Stadionzeitungen unserer Gegner. Da heißt es sehr oft: "Die Türken kommen". Aber: Wir haben in unserer ersten Mannschaft vier Türken und die sind deutsche Staatsbürger. Die meisten Spieler sind "Deutsch-Deutsche". Und dann schaue ich mir den Gegner an: Da sind in der Aufstellung teilweise mehr türkische Namen drin als bei uns. Aber Rassismus habe ich eigentlich nie gespürt. Natürlich gibt es Leute, die Sprüche reißen, aber es bleibt bei Sprüchen.Unsere Sponsoren sind keine türkischen Unternehmen. Unsere Spieler sind nicht ausschließlich Türken. Die Hälfte unserer Mitglieder sind "Deutsch-Deutsche". So stelle ich mir gesunde Integration vor.

