Es geht um das "Schmähgedicht" Medienbericht: Jan Böhmermann bringt Angela Merkel vor Gericht

Jan Böhmermann hatte die umstrittenen Verse in seiner Satire-Sendung "Neo Magazin Royale" Ende März 2016 vorgetragen. Die Reaktionen darauf waren sowohl in Deutschland als auch in der Türkei heftig. Es gab mehrere Verfahren. Böhmermann blieb straffrei, ihm konnten keine strafbaren Handlungen nachgewiesen werden. Allerdings sind Teile des "Schmähgedichts" verboten.