So soll sich der Unfall ereignet haben: Am 28. Oktober 2016 war Franz K. mit Freunden in den Bergen. Man übernachtete auf der Tutzinger Hütte. Zuvor wurde aber noch mit viel Alkohol gefeiert. Gegen Mitternacht ging Franz K. auf die Toilette und verwechselte bei der Rückkehr in sein Zimmer seine Zimmertür mit einer Fluchttür nach draußen. Obwohl ein Schild in Augenhöhe auf diese Funktion hinwies.