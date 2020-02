Es geht schon länger... Weinstein-Ex Georgina Chapman datet Adrien Brody

Während sich Harvey Weinstein (67) auf seine vermeintliche Zeit im Gefängnis vorbereitet, kann seine Ex-Frau Georgina Chapman (43) positiv in die Zukunft blicken - in den Armen von Adrien Brody (46). Erste Gerüchte über eine Beziehung der beiden kamen bereits im Herbst letzten Jahres auf. Nun soll eine Quelle "Page Six" bestätigt haben, dass die Designerin und der Oscar-Gewinner noch immer liiert sind.