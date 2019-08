"Es geht mir grad gar nicht gut" Andreas Gabalier mit "Lebensmittelvergiftung" in Klinik

Vorwarnung an die Fans

"Es geht mir grad gar nicht gut und ich hoffe, dass es noch irgendein Zaubermittel gibt, dass den 'Mountain Man' wieder fliegen lassen kann, damit ich am Mittwoch in Huttwill und am Samstag in Kitzbühel [Tirol] vielleicht ja doch für euch einheizen kann", macht er sich und den Fans Mut.