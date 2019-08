"Irgendein Kryptonit hat den Mountain Man zu Fall gebracht. Ich liege seit drei Tagen komplett flach und muss irgendwelche komischen Flüssigkeitstropfen in meine Venen hineinfließen lassen, weil mein Darm nach 500 Sitzungen und sechs Kilo [Gewicht, Anm. d. Red.] weniger keine Flüssigkeit mehr aufnehmen kann. (...) Es geht mir gerade gar nicht gut und ich hoffe, dass es noch irgendein Zaubermittel gibt, (...) damit ich am Mittwoch in Huttwil und am Samstag in Kitzbühel dann vielleicht ja doch für euch einheizen kann. (...) Ich schick euch Grüße aus dem Krankenhaus. Es ist nicht lustig, hier zu liegen", so Andreas Gabalier.