Es geht im soweit gut Plácido Domingo nach Corona-Ansteckung aus Krankenhaus entlassen

Der Sänger erklärt, dass bei ihm nach den ersten Symptomen sofort eine Infektion vermutet worden sei - und er sich deshalb in Behandlung begeben habe. "Nun fahre ich mit meiner Therapie fort und ruhe mich aus", beruhigt Domingo. Gleichzeitig denke er an alle Betroffenen, alle Helfer und empfehle weiterhin, so gut wie nur möglich zuhause zu bleiben.