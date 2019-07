Es geht ihm und seinem Begleiter gut In London: Bewaffneter Überfall auf Mesut Özil

Es geht beiden Spielern gut

Laut einem Augenzeugenbericht sei Özil in ein türkisches Restaurant gerannt. Die Mitarbeiter seien dann zur Hilfe geeilt. Ob es die Diebe auf den Luxus-Wagen oder auf Bargeld abgesehen hatten, ist nicht bekannt. Ein Arsenal-Sprecher bestätigte gegenüber "Daily Mail", dass die beiden Spieler in einen versuchten Raubüberfall involviert waren. Man sei mit beiden Spielern in Kontakt gewesen und beiden ginge es gut, so der Sprecher.