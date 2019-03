Der Normal-Verbraucher: Schon vor einem Jahr hat Stefan Härtl mit seiner Familie in der Fastenzeit auf Plastikverpackungen verzichtet. "Wir haben letztes Jahr einfach verstärkt darauf geachtet und so weit es möglich war, auch auf Plastik verzichtet", sagt Härtl. Seitdem habe sich jedoch viel getan. So seien die meisten Plastiktüten jetzt kostenpflichtig und viele Geschäfte bieten nur noch Papiertüten an. "Manchmal wurde es aber schwierig. Wir kaufen zwar bevorzugt Biowaren ein, aber wenn die Biogurke in Plastik eingeschweißt ist, dann schüttelt man den Kopf." In Landshut könne man ohne Probleme auf die Schwaiger ausweichen und zum Markt eine Tasche mitnehmen und so Plastik sparen.