Keine Ehrenamtlichen in der Region Landshut

Der Verein findet keine Ehrenamtlichen in der Region Landshut. Geplant ist das schon seit längerem. Das Problem: Der Verein findet keine Ehrenamtlichen in der Region Landshut. Derzeit sind 15 Helfer für drei Landkreise zuständig. Um die 20 bräuchte der Verein, um auch das Landshuter Gebiet abdecken zu können. Was Renz wichtig ist: "Es müssen zuverlässige Leute sein, die wirklich bereit sind, in ihrer Freizeit zu helfen und nicht nach drei Einsätzen wieder aufhören." Die Grundvoraussetzungen sind die Volljährigkeit und der Autoführerschein (Klasse B).