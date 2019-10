Es erscheint im November "Eine Warnung": Neues Enthüllungsbuch über Donald Trump

Ein anonymer leitender Verwaltungsbeamter plant, im nächsten Monat ein Buch über die Präsidentschaft von Donald Trump (73, "Crippled America: How to Make America Great Again") zu veröffentlichen. Der Autor wird durch Matt Latimer, einen Literaturagenten und Rechtsanwalt, vertreten. Er hat das Buch bereits bei Amazon angekündigt. Demnach wird "A Warning", so der Titel, am 19. November erscheinen. Und es soll "ein beispielloses Porträt der Trump-Präsidentschaft hinter den Kulissen" sein.