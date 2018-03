"Wir haben zum Jahresbeginn überlegt, ob wir aufmachen", sagt Wirtin Verena Able, dies hätte sich aber nicht gelohnt. "Es war eine schwere Entscheidung", sagt sie. "Der Biergarten wurde immer super angenommen." Immerhin, die Schließung ist nicht für immer: Die Ables, also Wiesn-Wirt Siegfried Able und seine Tochter Verena, haben große Pläne am Lerchenauer See. "Wir bauen einen neuen Biergarten, darin wird es auch ein Hotel geben", erklärt Wirt Siegried Able die Pläne. "Wir warten noch auf die finale Baugenehmigung", sagt Verena Able. Es gebe mit der Lokalbaukommission noch ein paar Punkte zu klären.