Birgit K., die sich als Diplomfinanzfachwirtin ausgab, hatte den wohlhabenden Ingenieur fünf Jahre zuvor übers Internet kennengelernt. Sie heirateten. Doch das Glück hielt nicht lange. Bereits nach drei Jahren kriselte es. Zuletzt lebte das Paar zwar noch gemeinsam in der luxuriösen Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Gustav-Heinemann-Ring in Neuperlach – aber jeder für sich in strikt getrennten Bereichen.