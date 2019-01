Es deutet einiges darauf hin Toni Braxton: Endete ihre Verlobung pünktlich zum neuen Jahr?

Noch im Februar des vergangenen Jahres hat Sängerin Toni Braxton (51, "Breathe Again") an allen Fronten positive Schlagzeilen geschrieben: Nachrichten über eine neue Platte, eine geplante Tournee und die Verlobung zu Rapper Birdman wurden damals veröffentlicht. Doch wie unter anderem die US-amerikanische Seite "Page Six" berichtet, scheint der angedachte Gang vor den Traualtar nun Geschichte, sprich die Verlobung abgeblasen zu sein.