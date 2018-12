"Es braucht noch Zeit" Daniel Küblböck: Sein Vater Günther gibt vorerst letztes Interview

"Vor allem möchte ich jetzt, vor Weihnachten, mit dem Thema Presse abschließen", erklärt Küblböck im Interview mit der Webseite. Das Drama um seinen Sohn Daniel hatte ganz Deutschland bewegt. Der Ex-"DSDS"-Teilnehmer ging gemäß der aktuellen Erkenntnisse am Morgen des 9. September von Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDALuna. Tage später wurde die Suche in der eiskalten Labradorsee aufgegeben. Die Familie müsse das Geschehene jetzt leider so annehmen, sagt Günther Küblböck gegenüber "tz.de". "Es wird sicher seine Zeit brauchen, bis wir alle in der Familie diese Tragödie verarbeiten können."