Es bleibt ein Teil seines Lebens "Game of Thrones": Nikolaj Coster-Waldaus letzte Szene ist im Kasten

Das große Finale der Hit-Show "Game of Thrones" wird uns erst im Jahr 2019 begeistern, schockieren und sicherlich auch für Tränen sorgen. Für die Schauspieler der HBO-Serie geht das Abenteuer in Westeros und Umgebung schon früher zu Ende, zumindest vor der Kamera. So hat Jaime-Lennister-Darsteller Nikolaj Coster-Waldau (47) nun im Interview mit "Variety" verraten, dass seine letzte Szene für "Game of Thrones" bereits im Kasten ist.