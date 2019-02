Erziehung, Stress und Schuhe Nazan Eckes über die Herausforderungen als Mutter und Karrierefrau

Die Moderatorin weiß ihr Glück zu schätzen

So leicht lässt sich Eckes jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Sie hat einen Trick für ihre Ausgeglichenheit verinnerlicht: sich sein Glück regelmäßig bewusst machen. "Ich bin ein sehr realistischer Mensch. Ich versuche natürlich, das unfassbare Glück, das ich habe, festzuhalten, gehe aber nicht mit Scheuklappen durchs Leben. Ich finde das sehr wichtig; gerade in der heutigen Zeit kann man sich das nicht erlauben. Trotzdem stehe ich manchmal auf und denke: 'Danke, lieber Gott. Das ist alles so schön! Die beiden Kinder machen mich so happy!' Ich weiß das sehr zu schätzen."

Diese Dankbarkeit bringe sie auch schon ihren Kindern bei: "Ich versuche auch, meinen Kindern das Bewusstsein mitzugeben, dass es nicht allen Kindern so gut geht. Und dass wir sie auch ein bisschen bremsen, wenn sie dann noch ein Spielzeug und noch ein Spielzeug wollen."