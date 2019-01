AZ: Herr Stielike, Sandro Wagner hat sich für einen Wechsel zu Ihrem Klub Tianjin Teda entschieden. Was erwarten Sie von dem Angreifer, der sich selbst mal als "besten deutschen Stürmer" bezeichnet hat?

ULI STIELIKE: Zunächst einmal ist es der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte des FC Teda – und dementsprechend hoch ist auch die Erwartungshaltung. Der muss Sandro mental gewachsen sein. Ich persönlich weiß, dass gerade ein Stürmer der Charakteristik von Sandro sehr stark von seinen Mitspielern abhängig ist. Da liegt es nun mal zuerst am Team, Situationen zu gestalten und ihn in die Positionen zu bringen, in denen er uns auch helfen kann. Ich hoffe, dass er innerhalb kürzester Zeit eine Führungsrolle einnehmen kann, und dies wird wiederum von seinem Verhalten sowohl auf als auch neben dem Platz abhängen.