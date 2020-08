Will er auch 2021 weiter in der Formel 1 fahren, sollte er möglichst schnell zeigen, was er weiterhin zu leisten im Stande ist. Ein Tiefpunkt wie in Silverstone hilft da nicht. Dass der Ferrari momentan kein Siegerauto ist, hat sich zwar herumgesprochen, aber Leclerc wurde in den beiden England-Rennen immerhin Dritter und Vierter – während Vettel weder im Qualifying noch im Rennen über Rang zehn hinauskam.