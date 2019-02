Erstmals seit 30 Jahren Oscars 2019: Ohne Moderator nix los?

Rock- und Humor-Mischmasch

Wie zum Beispiel den rockigsten Einstieg in der Geschichte der Oscars! Statt eines Comedy-Musicals wurde die Show mit "Wie Will Rock You" und "We Are The Champions" von Queen eingeläutet. Im Saal sang ganz Hollywood mit und gab am Ende auch noch Standing Ovations. Der Auftakt war also schon mal ohne Host gelungen.