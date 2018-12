Erstmals ohne Jens Rührender Weihnachtsgruß von den Büchner-Zwillingen

Mitte November starb Reality-TV-Star Jens Büchner (1969-2018) mit nur 49 Jahren in einem Krankenhaus auf Mallorca an Lungenkrebs. Das erste Weihnachtsfest ohne ihn verbrachte seine Witwe Daniela Büchner (40) nun bei den "Goodbye Deutschland"-Kollegen Peggy Jerofke und Steffen Jerkel. "Danke Peggy und Steff für die lieben und tollen Stunden", schrieb Büchner in ihrer Instagram-Story.