Erstmals Koffer komplett ausgepackt Stephanie Stumph will die Zeit in der Corona-Krise nutzen

Die Auswirkungen durch das Coronavirus, das auch Deutschland weiterhin in Atem halten, beeinflussen den Alltag vieler Menschen maßgeblich. So auch den von Schauspielerin Stephanie Stumph (35, "Der Alte"). Sie will die Zeit in der Corona-Krise aber nutzen: zur Entschleunigung. "Ich hab das erste Mal meinen Koffer komplett ausgepackt", sagte die Tochter von Wolfgang Stumph (74, "Stubbe - Von Fall zu Fall") in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In der speziellen Situation müsse sie nämlich nicht ständig zwischen verschiedenen Städten pendeln, sondern könne sich für längere Zeit in ihrer Geburtsstadt Dresden aufhalten. In ihrer ursprünglichen Heimat, in der sie seit vier Jahren wieder wohnt, fühle sich die 35-Jährige manchmal aber "auch ein bisschen tot".