Auf Standing Ovations aus dem Publikum oder Buhrufe für den strengen Juror Joachim Llambi (55) muss am heutigen Freitagabend bei der Ausstrahlung der Live-Tanzshow "Let's Dance" (20:15 Uhr, RTL) wohl verzichtet werden. Denn erstmals wird es keine Zuschauer im Studio geben, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Warum die österreichische Moderatorin der Show, Victoria Swarovski (26), dennoch gelassen auf die neuen, Coronavirus-bedingten Umstände reagiert, erklärt sie spot on news im Interview.