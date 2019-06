Erstes Treffen vor fünf Jahren Ian Somerhalder: Süße Liebeserklärung an Nikki Reed

"Heute vor fünf Jahren ist dieser wunderbare Mensch in meinem Stadthaus in Atlanta zum Tee trinken vorbeigekommen. Wir waren seitdem nicht getrennt... Was für eine magische Reise, Nikki. Danke, dass du mir jeden Tag so viel beibringst. In Liebe, dein Mann", kommentierte der 40-Jährige ein gemeinsames Selfie mit Nikki Reed.